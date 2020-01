Inter-Cagliari si gioca il 26 gennaio allo stadio Meazza di San Siro alle 12.30. Una domenica particolare per la ventunesima giornata di Serie A, considerati i big match in programma all'Olimpico (il derby Roma-Lazio, ore 18) e al San Paolo (Napoli-Juventus, ore 20.45) che vedranno i nerazzurri spettatori interessati. La squadra di Antonio Conte è seconda in classifica a 4 punti dai bianconeri (che, al momento, godono anche del vantaggio degli scontri diretti) e con 2 lunghezze di vantaggio sulla formazione di Inzaghi. Ecco perché l'incontro di San Siro con i sardi è un'occasione da non fallire, complice il mezzo passo falso di domenica scorsa contro il Lecce (1-1 al Via del Mare).

Candreva è squalificato, Brozovic infortunato: sono le due spine del tecnico che potrebbe decidere di schierare dal primo minuto il neo-acquisto, Ashley Young, prelevato nei giorni scorsi dal Manchester United. Quanto ai rossoblù, hanno perso un po' di smalto e lasciato un po' di punti per strada rispetto alle settimane precedenti ma restano avversario temibile: Simeone, Joao Pedro (in stato di grazia) e Radja Nainggolan (ex di turno) le maggiori insidie per i padroni di casa.

Dove vedere Inter-Cagliari in tv

Inter-Cagliari verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva per abbonati da DAZN. Per vederla in tv ci sono diverse possibilità: collegare il televisore a internet in quanto il servizio offerto non ha un canale dedicato (né su digitale terrestre, né su altre piattaforme); oppure attraverso le Smart Tv abilitate a dispositivi come Playstation 4, Chromecast o Amazon Fire. In alternativa ci si può sintonizzare sul canale 209 di Sky (DAZN 1, per abbonati che hanno attivato l'opzione previo pagamento del ticket).

Come vedere in diretta streaming la partita Inter-Cagliari

Per vedere Inter-Cagliari in diretta streaming basterà connettersi attraverso i consueti dispositivi (pc, smartphone, tablet): il match sarà fruibile attraverso l’app della piattaforma. Gli abbonati a Sky in possesso di un decoder Sky Q possono godersi la partita in tv attraverso l'app di DAZN.