I conti tornano in casa Inter. Se la squadra nerazzurra in questo avvio di stagione si sta dimostrando molto competitiva, arrivano buone notizie anche dalle stanze dei bottoni. L'assemblea degli azionisti del club del capoluogo lombardo ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/2019, dai quali emergono risultati importanti che evidenziano una significativa crescita del Gruppo dal punto di vista dei ricavi, con una perdita d'esercizio però di 48,4 milioni di euro

Inter, approvato il bilancio 2018/2019. Ricavi per 417 milioni di euro

Bilancio dell'esercizio finanziario 2018/2019 approvato da parte dell'assemblea degli azionisti dell'Inter. Tante le buone notizie per la società del capoluogo lombardo, che può contare innanzitutto su ricavi per più del doppio dei risultati precedenti all’arrivo di Suning. Nella scorsa annata a crescere sono stati i ricavi consolidati, aumentati del 20% e giunti a quota 417 milioni di euro, cifra mai raggiunta in precedenza, mentre l'Ebitda (ovvero il totale degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti, una sorta di rapida approssimazione del valore dei flussi di cassa prodotti da una azienda) è cresciuto 53% arrivando a 105,2 milioni di euro).

Inter, il fatturato è ok ma aumenta anche il rosso a bilancio

Per quanto riguarda il risultato netto c'è da registrare però una perdita d’esercizio di 48,4 milioni di euro, che il club di Suning ascrive a consistenti investimenti a sostegno delle performance sportive. Sull'aumento del fatturato incidono in maniera importante i 138 milioni di euro di ricavi da sponsor (+9% rispetto all’esercizio precedente), e quelli da stadio generati dalla media record di 61.419 spettatori. Un rinnovato entusiasmo intorno ai nerazzurri per quello che dati alla mano è il primo pubblico d'Italia, al quinto posto nella graduatoria europea.

Quanto vale il brand Inter

L'Inter che pochi mesi fa ha potuto celebrare l'uscita dal regime dell'Uefa Settlement Agreement firmato nel maggio 2015, a dimostrazione della ritrovata stabilita finanziaria del club. Club che può oggi essere considerato un brand globale, supportato da 385 milioni di tifosi nel mondo. Notevole la crescita soprattutto in Cina, dove i fan del club sono ormai 120 milioni, 30% in più rispetto alla scorsa stagione. Il marchio Inter oggi vale 465 milioni di euro ed è sempre più vicino alla top ten dei Club calcistici mondiali. Un risultato confermato anche dall'ottimo lavoro nerazzurro sui social, con i follower in aumento su diversi canali digitali: crescita di 8 milioni per arrivare a 22,5 milioni a fine stagione 2018/2019 (+54% rispetto alla stagione precedente). Ad oggi, FC Internazionale Milano è il Club europeo che cresce più velocemente sui social (+5,09% nell’ultimo mese sui social globali) e il suo seguito online conta su 28 milioni di persone in tutto il mondo.

La soddisfazione del presidente Zhang per la crescita dell'Inter

Grande entusiasmo da parte del presidente nerazzurro Steven Zhang, che ha dichiarato: "La nuova era dell'Inter è iniziata e il club ha avviato un significativo percorso di crescita per portare l'Inter al top del settore. Con l'impegno di tutti lungo questi tre anni siamo certi di aver posto fondamenta solide e ora il Club ha ottenuto una posizione più alta nel panorama dello sport, grazie al rafforzamento della società. I risultati ottenuti sul campo, gli investimenti e l'espansione del valore del nostro brand sono la prova dell'efficacia del nostro progetto. Milioni di tifosi in tutto il mondo fanno sentire al club il proprio supporto e questo è motivo di grande stimolo per continuare a lavorare con l'obiettivo di essere sempre più innovativi e rivolti al futuro".