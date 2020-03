L'Inter ha un problema serio: davanti alle big si fa piccola piccola. Un male che ne sta condannando i sogni di gloria e che ne sta condizionando la crescita. La sconfitta dell'Allianz Stadium ne è solamente l'ultima conferma. Prima del double bianconero (vittoria a San Siro all'andata e adesso al ritorno) ci sono stati illustri precedenti, e non solo nel campionato di Serie A.

Se si guarda la classifica dell'Inter in questo momento, dando a favore di Conte e dei nerazzurri, la vittoria – non per nulla scontata – contro la Samp in quella che è ancora oggi un recupero dalla data da decidere, l'Inter paga comunque sei punti dalla primatista Juventus. Tanti sono i punti persi proprio negli scontri diretti con i bianconeri. E paga anche un ritardo contro la Lazio, con cui ha dovuto chinare il capo all'Olimpico, pur essendosi imposta, tra mille difficoltà, all'andata a San Siro.

Facendo due calcoli, prendendo in considerazione le prime cinque in classifica, i nerrazurri escono schiacciati da numeri che ne confermano la debolezza e fragilità psicologica: quando c'è da sfidare i Golia, Conte resta Davide ma senza riuscire a vincere. Un nano che sogna di essere gigante, ma che resta tale. Lo dicono i risultati.

5 punti in sei sfide dirette

Contro la Juventus, come detto, due sconfitte (2-1 andata, 2-0 ritorno) determinanti per la classifica e per il morale. Poi il crollo all'Olimpico contro la Lazio, in quello che appariva più che per il match d'andata una sfida diretta per giocarsi parte del tricolore. Il pareggio a reti inviolate contro la Roma a San Siro e quello per 1-1 sempre in casa contro l'Atalanta, con il rigore parato da Handanovic a Muriel al 90′. Fuori dal conto le sfide contro Napoli e Milan, nobili decadute al momento in Serie A.

Stesso trend negativo anche nelle Coppe

Tirando una linea, dunque, in sei sfide ‘dirette' per i posti validi per la Champions League, l'Inter ha racimolato la pochezza di 5 punti e ben tre sconfitte. Un ruolino di marcia insufficiente che manifesta una idiosincrasia ai match d'alta quota. Lo stesso dicasi per le Coppe che sono costate l'esclusione dalla Champions League e rischiano di portare all'eliminazione in Coppa Italia. Nel torneo nazionale, l'Inter ha subito il ko dal Napoli a San Siro, in attesa del ritorno del San Paolo, mentre in Europa ha pagato pegno sia con il Barcellona doppio ko (2-1 sia in casa che in trasferta) e con il Borussia con l'incredibile crollo a Dortmund (3-2 dallo 0-2)