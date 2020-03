in foto: Foto: https://twitter.com/Vatenerazzurro1

Juventus-Inter, come tutte le partite del week-end valide per il recupero della 26a giornata di Serie A, si giocherà a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. Emergenza che però non ha spaventato 300 tifosi che, noncuranti delle continue richieste delle istituzioni e degli esperti si sono presentati oggi presso il centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile per far sentire il proprio sostegno in vista del big match di Torino. Una scelta davvero discutibile.

300 tifosi dell'Inter alla Pinetina, nonostante l'emergenza Coronavirus

Le disposizioni e il protocollo per limitare al massimo il rischio di nuovi contagi da Coronavirus, non sono stati rispettati da 300 tifosi dell'Inter. Questi ultimi oggi hanno raggiunto il centro sportivo di Appiano Gentile per per aspettare la squadra all'uscita, alla vigilia della sfida contro la Juventus a Torino. Un modo per far sentire il proprio sostegno almeno oggi, visto che domani non potranno seguire i nerazzurri all'Allianz Stadium. Nessuna "distanza di sicurezza", cori e striscioni per i supporters nerazzurri che si sono fatti sentire, nell'atmosfera surreale e ovattata della Pinetina dove sono stati invece rispettate tutte le direttive delle istituzioni (non è andata in scena la conferenza stampa di Antonio Conte)

Milano, non rispettate le indicazioni per l'emergenza Coronavirus

Altro che contromisure dunque, alla Pinetina. Una situazione che stride fortemente con le controindicazioni legate all'emergenza sanitaria per il Coronavirus e che ha sollevato non poche polemiche. Quello che è accaduto ad Appiano Gentile fa il paio con le scene viste nel capoluogo lombardo, dove tantissime persone si sono lasciate tentare dalla giornata primaverile, prendendo d'assalto i Navigli e Corso Buenos Aires, in barba ad ogni protocollo.