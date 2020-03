Nonostante l'Italia e tutta l'Europa stiano vivendo un periodo estremamente delicato a causa del Coronavirus la stupidità non termina. Perché sui social network ancora una volta è stato preso di mira il difensore Juan Jesus, a cui qualcuno ha augurato di prendere il Coronavirus. Davvero incredibile. Il brasiliano non ha perso tempo e ha risposto a stretto giro a quell'utente, e ha pubblicato anche la conversazione.

Pesanti insulti a Juan Jesus su Instagram

Un ragazzino, che già lo scorso dicembre, aveva usato parole offensive nei confronti di Juan Jesus ha continuato e poche ore fa gli ha scritto: "Ti deve prendere il Coronavirus, figlio di …". Offese gratuite, volgari e pesanti per il brasiliano che ha risposto pubblicando uno screen di quelle offese e ha aggiunto:

In tempo come questi leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa certe cose?.

Juan Jesus preso di mira già in passato sui social

Nei mesi scorsi Juan Jesus aveva ricevuto, sempre tramite Instagram, delle tremende offese razziste, aveva chiesto aiuto al club giallorosso, che aveva segnalato l'account dell'utente che lo ha aveva insultato alla polizia postale. Citando la Roma il centrale brasiliano aveva scritto: "Sapete già cosa fare con un tifoso così. Orgoglioso di essere quello che sono". E la società del presidente Pallotta, sempre in cui giorni, appoggiò in tutto e per tutto il calciatore sostenendo la lotta contro il razzismo e scrivendo: