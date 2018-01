"Sei una merda". "Floccari è meglio di te". "Spero che ti spacchi il crociato così smetti di giocare al calcio". Marco Borriello non ha replicato a questi messaggi di un follower che lo ha aggredito verbalmente su Instagram ma ha scelto di pubblicarli attraverso una story così da rendere pubblico fino a che punto può arrivare la follia di (pseudo) tifosi, appassionati di calcio (ma si può definire così chi parla in questo modo?), haters di professione (dal leone da tastiera al nichilista di professione). L'ex attaccante di Roma, Juventus, Milan, Genoa e Cagliari non attraversa un buon momento, rispetto alle ultime stagioni coi rossoblù sardi ha perso un po' di brillantezza a causa di qualche acciacco di troppo.

Non è questione di età ma di problemi fisici che spesso scandiscono la carriera di un calciatore e condizionano inevitabilmente il rendimento. Alla Spal di Semplici avrebbe dovuto fare la differenza per aiutare la neo-promossa a lottare per la salvezza ma finora su 14 presenze è andato a segno una sola volta giocando nel complesso 683 minuti in Serie A (poco più di un tempo ad apparizione). Qualcosa è andato storto… e così alla delusione dei sostenitori estensi si è aggiunta anche quella di qualche Fanta-allenatore che aveva deciso di puntare su Borriello recependolo in rosa per "90 milioni", scrive imprecando quell'utente infuriato con il calciatore.

Attualmente, l’ex attaccante del Cagliari è fermo perché bloccato da un guaio al polpaccio ed è fuori da quasi 2 mesi: la sua ultima presenza risale al 23 dicembre nel match contro il Torino ma andò in campo solo per una manciata di minuti nella gara conclusa 2-2. L'ultimo gol segnato da Borriello risale addirittura alla seconda giornata di campionato: 27 agosto, nella vittoria per 3-2 contro l'Udinese. Una vita fa, anche al Fantacalcio.