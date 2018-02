Lorenzo Insigne sogna con Napoli e con il Napoli. L'esterno offensivo azzurro è felice per la nona vittoria consecutiva ottenuta ieri contro la Spal che ha permesso alla squadra di Maurizio Sarri di tenere la Juventus ancora dietro e cerca di stabilire l'obiettivo per il prossimo futuro: lo scudetto. Il numero 24 ci crede e vuole regalare questo sogno ad una città che lo aspetta da tanto, troppo tempo. In una interessante intervista a Player's Tribune il talento di Frattamaggiore ha parlato di quanto sia amareggiato per la mancata partecipazione al Mondiale da parte dell'Italia e del suo idolo da bambino, ovvero Ronaldo il Fenomeno.

Insigne: Conta la squadra, sono sereno pure se non segno.

Nel post gara con la Spal il folletto azzurro aveva parlato delle possibilità che ha il Napoli di arrivare al traguardo davanti all'avversario diretto e di quanto gli importi poco l'andare in rete con regolarità, l'importante è il risultato

Siamo consapevoli del fatto che se non prendiamo sottogamba nessuna partita, possiamo fare risultato pieno contro tutti. Se abbiamo risposto alla Juve? Noi dobbiamo vincerle tutte per conquistare lo scudetto, al di là di cosa fa la Juventus possiamo pensare solo a noi stessi. Se mi manca il gol? Quest'anno è importante la squadra, possiamo raggiungere grandi obiettivi e quindi resto sereno pure se non segno.

Insigne: Il mio unico obiettivo è lo scudetto con il Napoli.

Nell'intervista a Player's Tribune Lorenzo Insigne ha parlato del suo obiettivo stagionale e della delusione che si è portato dentro per la mancata qualificazione al Mondiale di Russia

Ora il mio unico obiettivo è vincere lo scudetto con il Napoli. È stato molto doloroso non qualificarsi al Mondiale con la Nazionale e non c’è nulla che posso dire per esprimere tutta la mia delusione. Mi fa ancora arrabbiare, perché avrei voluto vivere un Mondiale da protagonista dopo quello in Brasile in cui ero giovane e ho giocato poco. Ma devo chiudere quel capitolo e concentrarmi per cercare di vincere il tricolore con il Napoli, il primo della mia vita. Lo voglio fare per la mia città, i miei amici, la mia famiglia e per i miei figli: Napoli ha bisogno di vincere.

Insigne: Amavo Ronaldo ma a Napoli c'è un solo re, Diego.

Infine l'esterno offensivo azzurro ha confessato che il suo idolo da bambino era Ronaldo il Fenomeno ma che con il passare degli anni ha capito l'importanza che aveva avuto Diego Armando Maradona per la sua gente e non ha avuto più dubbi