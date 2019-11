Difficile non definirla una vera e propria "rivoluzione". Quanto successo nelle ultime ore in casa Romford ha fatto il giro del mondo, con il nuovo proprietario del club che milita nell'ottava serie del calcio inglese che si è reso protagonista di una scelta a dir poco curiosa. Il neo patron Glenn Tamplin infatti in poche ore ha licenziato tutta la rosa, staff tecnico compreso e dopo aver ingaggiato una serie di nuovi calciatori, si è auto-nominato nuovo allenatore.

Glenn Tamplin e la rivoluzione al Romford, licenziata tutta la squadra in 24 ore

Il ricco uomo d'affari britannico Glenn Tamplin è diventato il nuovo proprietario del Romford, una squadra che milita nell'Isthmian League North Division, l'ottava serie del calcio inglese. Per cercare di cambiare una situazione che vede la sua formazione ultima in classifica, il classe 1972 ha deciso a sorpresa di licenziare in blocco tutti, dall'allenatore ai calciatori in poco meno di 24 ore. La rivoluzione è stata completata dall'arrivo di 15 giocatori, per una nuova rosa che sarà completata con ulteriori innesti. Sarà lo stesso Tamplin a dirigere gli allenamenti e a svolgere il ruolo di manager, come raccontato dal Daily Mail: "Penso che possiamo arrivare dal fondo classifica alla promozione in questa stagione".

Le pazzie di Glenn Tamplin

Tamplin anche in passato ha conquistato la scena in Inghilterra per vicende legato al calcio. Prima del Romford infatti il business-man ha deciso di entrare nella proprietà del Billericay Town. Anche qui, si è nominato autoallenatore, puntando su sue ex glorie inglesi come Pennant e Konchesky. Il tutto prima di autoesonerarsi e chiamare al suo posto Wheeler, che è rimasto però in carica pochissimo, per 48 ore. Poco più di un anno fa Tamplin si riaffidò al povero Wheeler, che venne cacciato poi addirittura con un sms nel corso dei minuti finali di una partita contro il Chippenham.