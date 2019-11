L'Inghilterra è a un passo dalla Qualificazione a Euro 2020. Il pass i ragazzi di Southgate potrebbero strapparlo già nel match con il Montenegro (battuto 5-1 all'andata). Quella partita, al di là del traguardo da raggiungere, sarà storica. Perché l'incontro contro i balcanici sarà il 1000° di sempre dell'Inghilterra, che celebrerà in modo molto particolare l'evento.

Maglia speciale per la 1000esima gara dell'Inghilterra

Leggendo sui social l'elenco dei convocati per le ultime due partite di Qualificazione (l'altra con il Kosovo), in tanti si saranno chiesti perché accanto al nome di ogni calciatore è stato posto un numero di quattro cifre. E l'elenco dei convocati non è stato pubblicato né in ordine di ruolo né alfabetico. Il motivo è stato spiegato dalla FA. Per celebrare la partita numero 1000 ci sarà una maglia speciale e oltre a quel numero a quattro cifre ci sarà anche un numero di matricola molto speciale, che ricorda la sequenza di esordio in Nazionale. Infatti nell'elenco il primo della lista è Jordan Henderson, il più ‘vecchio' della Nazionale (non anagraficamente).

1244 calciatori in campo con la nazionale inglese

Sono 1244 i calciatori che hanno giocato con l'Inghilterra nelle 999 partite giocate finora. Il primo della lista attuale è Jordan Henderson, che ha il numero 1170, l'ultimo è Mings, che ha esordito in Bulgaria tre settimane fa. Nell'elenco ci sono anche Maddison e Tomori, che non hanno ancora giocato con la Nazionale. Il primo di sempre è stato il portiere Robert Barker, presente nella storica amichevole del 1872 con la Scozia (terminata 0-0).

I convocati dell'Inghilterra

# 1170 Jordan Henderson (Liverpool), # 1181 Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), # 1190 Raheem Sterling (Manchester City), # 1196 Ross Barkley (Chelsea), # 1202 John Stones (Manchester City), # 1204 Fabian Delph (Everton), # 1207 Harry Kane (Tottenham Hotspur), # 1213 Danny Rose (Tottenham Hotspur), # 1215 Marcus Rashford (Manchester United), # 1216 Tom Heaton (Aston Villa), # 1222 Kieran Trippier (Atletico Madrid), # 1223 Harry Maguire (Manchester United), # 1224 Harry Winks (Tottenham Hotspur), # 1225 Jordan Pickford (Everton), # 1227 Tammy Abraham (Chelsea), # 1228 Joe Gomez (Liverpool), # 1233 Trent Alexander-Arnold (Liverpool), # 1234 Nick Pope (Burnley), # 1235 Ben Chilwell (Leicester City), # 1236 Jadon Sancho (Borussia Dortmund), # 1239 Callum Wilson (AFC Bournemouth), # 1241 Declan Rice (West Ham United), # 1242 Callum Hudson-Odoi(Chelsea), # 1243 Mason Mount (Chelsea), # 1244 Tyrone Mings (Aston Villa), James Maddison (Leicester City), Fikayo Tomori (Chelsea).