Nel giorno della sua risoluzione consensuale con il Trabzonspor, per Daniel Sturridge è arrivata un'altra notizia poco piacevole: la squalifica per quattro mesi per aver scommesso nel 2018 sul suo passaggio al Siviglia: episodio per il quale l'ex attaccante del Liverpool era stato nel luglio scorso multato di 75mila euro e sospeso per sei settimane, per aver incaricato il fratello di puntare sul suo addio ai Reds e per aver dunque violato la regola che impedisce ai calciatori britannici di effettuare scommesse.

Dopo che nove degli undici capi d'imputazione furono allora respinti, e in seguito al ricorso portato avanti dalla FA (che aveva ritenuto la punizione troppo ‘leggera'), per Sturridge è dunque arrivata nelle ultime ore la nuova condanna che lo obbligherà a rimaner fermo per fino alla prossima estate. La conferma della nuova squalifica per il trentenne di Birmingham è arrivata grazie ad una nota ufficiale emessa dai vertici del calcio inglese.

La difesa del giocatore

"La Football Association ha emesso un comunicato in cui si conferma che Sturridge sarà squalificato da tutte le attività calcistiche per 4 mesi, dopo aver vinto un ricorso riguardante la sua precedente punizione per aver infranto delle regole sulle scommesse. Sturridge era stato originariamente squalificato per due settimane a luglio 2019, ma la sanzione si è rivelata essere troppo indulgente e ora dovrà rimanere fermo fino a giugno".

Archiviata la deludente esperienza in Turchia (11 presenze in campionato e 4 reti), Sturridge dovrà ora rimanere in punizione fino al prossimo 17 giugno: data dopo la quale potrà trovarsi un'altra squadra da svincolato. L'ex Chelsea, Bolton e West Bromwich, ha intanto pubblicato un video su YouTube nel quale si è dichiarato innocente: "Continuerò a battermi per i calciatori professionisti, in modo che possano parlare liberamente con la famiglia e con gli amici intimi senza il vero rischio di essere accusati".