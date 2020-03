Nonostante il rinnovo fino al 2024 firmato due anni fa con la dirigenza del Tottenham, Harry Kane potrebbe lasciare il club a fine stagione. A rilanciare la clamorosa notizia di mercato, è il tabloid britannico ‘Telegraph' che parla di una presunta voglia dell'attaccante degli ‘Spurs' di cambiare aria al termine della Premier League in corso e di provare nuove esperienze lontano dal calcio inglese.

Inter e Real Madrid alla finestra

I risultati ottenuti in questi anni dal giocatore (che ha segnato 181 reti con il Tottenham), non sono andati di pari passo con le vittorie della formazione londinese. La mancanza di trofei avrebbe dunque ‘consigliato' al ventiseienne cresciuto nell'Arsenal di guardarsi intorno e lasciare Londra per vestire la maglia di un club con maggiori possibilità di successo.

Secondo i giornalisti inglesi, tra le squadre messe nel mirino da Harry Kane ci sarebbe anche l'Inter di Antonio Conte. Trattare con il Tottenham non sarà però semplice, e la valutazione arrivata dall'Inghilterra nei mesi scorsi ha infatti messo in guardia anche i club più ricchi: tra questi soprattutto il Real Madrid, che più volte ha tentato di strappare il giocatore alla società inglese.

Il sogno europeo di Harry Kane

Alle prese con il recupero dal grave infortunio accusato mesi fa (un problema ai tendini della coscia sinistra, che lo ha portato anche all'intervento chirurgico), il giocatore di Mourinho attende intanto di capire se riuscirà ad essere disponibile per la sua Nazionale nella prossima estate, quando ci sarà il fischio d'inizio di Euro 2020. "Penso che Harry Kane e Marcus Rashford, entrambi reduci da infortunio, faranno tutto il possibile per esserci", ha dichiarato con una punta d'ottimismo il commissario tecnico inglese Southgate.