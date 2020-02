Il Tottenham ha confermato che Heung-Min Son resterà fuori per "diverse settimane" (senza specificare il numero preciso) dopo aver subito una frattura al braccio durante la partita giocata contro Aston Villa. Una brutta notizia per José Mourinho, già costretto a rinunciare al bomber Harry Kane che – operato – resterà fuori fino al prossimo mese di aprile per la rottura di un tendine della coscia sinistra.