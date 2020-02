Maledizione infortuni per il Barcellona. A pochi giorni dalla partenza per Napoli – dove si giocherà l'andata degli ottavi di finale di Champions League – i blaugrana sono costretti a fare i conti anche con lo stop di Sergi Roberto: lesione muscolare agli adduttori della gamba destra. Tempi di recupero previsti: 3, forse anche 4 settimane secondo la versione dello staff medico Nessuna possibilità di ridurre la guarigione abbastanza da rendere il giocatore pronto almeno per il ritorno al Camp Nou (16 marzo).

Barça in piena emergenza sulle corsie esterne in difesa

È questo l'esito dei controlli diagnostici effettuati sul calciatore nella giornata odierna, una brutta notizia per il tecnico Quique Setién dopo quelle relative alle indisposizioni di Luis Suarez, Dembélé e Jordi Alba. Chi prenderà il suo posto nel ruolo di terzino destro? In linea di massima in quel ruolo e in quella porzione di campo potrebbe essere schierato Nelson Semedo che, a differenza del compagno di squadra, ha doti più difensive ed è meno propenso a coprire tutta la fascia.

La lista dei 21 convocati per la trasferta di Champions a Napoli

Quanti sono i calciatori effettivamente "arruolabili" dal tecnico catalano? Sono 14 quelli della prima squadra escludendo i quattro infortunati e il neo acquisto (l'attaccante Martin Braithwaite) che non può essere schierato in Champions League. Il danese risulta tra i 21 convocati ma non può scendere in campo perché non inserito nella Lista indicata alla Uefa.