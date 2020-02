Un altro infortunio per il Bologna. Il tecnico Mihajlovic perde un altro calciatore. Perché all'elenco degli indisponibili si aggiunge anche il nome del centrocampista svedese Matias Svanberg che si era fermato durante l'allenamento del mercoledì. Oggi lo svedese si è sottoposto agli esami che hanno dato un esito negativo. Perché il giocatore dovrà fermarsi per tre o quattro settimane, non giocherà almeno tre partite.

Infortunio per Svanberg, quante partite salta il centrocampista

Il Bologna in queste ultime settimane è stato falcidiato dagli infortuni. Al già lungo elenco si aggiunge il nome di Mattias Svanberg che è costretto a fermarsi per tre o quattro settimane a causa di una lesione del semitendinioso della coscia sinistra. Lo svedese non ci sarà sicuramente nelle prossime tre partite di campionato, quelle contro l'Udinese, la Lazio e la Juventus. Svanberg può tornare in occasione della gara contro la Sampdoria. Il comunicato del Bologna: "Svanberg è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del semitendinoso della coscia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane".

9 indisponibili per Mihajlovic in Udinese-Bologna

Fare la formazione sarà molto complicato per il tecnico serbo, che nella giornata di oggi ha festeggiato i 51 anni. Perché sono nove addirittura i giocatori fuori causa. Sono fuori da tempo a causa di infortuni il laterale olandese Dijks e il ceco Krejci. Mentre nelle ultime settimane si sono fermati il cileno Gary Medel, il centravanti Santander e i due calciatori offensivi Soriano e Sansone. Svanberg è il settimo infortunato, gli assenti sono nove perché all'elenco si aggiungono i nomi di Schouten, centrocampista olandese, e Denswil, entrambi espulsi nella partita con il Genoa, che dovranno scontare un turno di squalifica.