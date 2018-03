La domanda sorge spontanea: ce la farà Radja Nainggolan a essere pronto per l'andata di Champions League contro il Barcellona? E' il dubbio sorto dopo appena quindici minuti della gara dei giallorossi a Bologna: quando il belga ha chiesto il cambio, il tecnico Di Francesco ha fatto una smorfia perché sa che uno come il ninja non s'arrende facilmente. E infatti, dopo il colpo preso al flessore, ha stretto i denti ed è rimasto in campo fin quando ha potuto: un problema muscolare dopo un contrasto di gioco lo ha messo fuori causa e allora per evitare guai peggiori l'allenatore ha lanciato nella mischia Gerson al suo posto. La Roma ha pagato a caro prezzo la sua uscita: in quell'attimo di sbandamento il Bologna ha trovato la rete del vantaggio con Pulgar.

Quali sono le sue condizioni? Tutta da verificare l'entità del problema per Nainggolan che ha avvertito una fitta fastidiosa: inizialmente sembrava aver subito solo una dolorosa ginocchiata sul flessore e si attenderanno le prossime ore per avere un quadro più chiaro della situazione. A scopo precauzionale è stato avvicendato e lasciato fuori dai giochi in attesa di capire se potrà essere a disposizione per la Coppa. Solo gli esami strumentali chiariranno eventuali tempi di recupero, ma a quattro giorni dalla sfida di andata del Camp Nou in casa giallorossa andranno verificate con attenzione le condizioni dello stesso Nainggolan (che resta in dubbio) e di Cengiz Under.