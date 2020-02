Fuori un mese per la frattura della tibia della gamba sinistra. Il report medico del Bayern Monaco è una brutta notizia per il club e per Robert Lewandowski, tra i protagonisti della bella vittoria per 3-0 dei tedeschi a Stamford Bridge. Un tris servito ai Blues e che vale la qualificazione ai quarti di finale (all'Allianz dovrebbe essere una formalità archiviare definitivamente la pratica). Un tris in calce al quale c'è anche la firma del polacco: un gol e due assist… tutto molto bello almeno fino a quando non sono emerse le conseguenze del colpo preso in campo.

Robert Lewandowski ha subito una piccola frattura alla parte finale della tibia, quella che si congiunge al legamento del ginocchio sinistro. Per dieci giorni l'articolazione resterà immobilizzata con il gesso, solo in seguito inizierà la riabilitazione. L'attaccante dovrà restare fuori per circa quattro settimane.

Quali e quante gare salta tra campionato e Coppe. Quattro settimane di stop: in Bundesliga la punta del Bayern non ci sarà contro Hoffenheim, Augsburg, Union Berlino ed Eintracht; mancherà anche nella gara di Coppa di Germania (quarti di finale contro lo Schalke); in Champions salterà il ritorno degli ottavi di finale contro il Chelsea (18 marzo) ma potrebbe essere pronto per i quarti ad aprile.

Per la prima volta in carriera sarà assente per per più di due match. Nella storia degli infortuni di Lewandowski si nota come mai gli sia capitato di essere assente per più di 2 partite come successo nel 2013/2014 tra le fila del Borussia Dortmund e nel 2016/2017 per un problema alla spalla.

Lewandowski sta vivendo una delle migliori stagioni a livello realizzativo: nel 2019-2020 è giunto già a quota 39 reti, di cui 11 messe a segno nella Champions (10 nella fase a gironi in 5 match, martedì ha "timbrato" anche il tabellino contro la formazione di Lampard). Il polacco è andato a bersaglio contro Stella Rossa (1 gol all'andata, 4 al ritorno), Tottenham (doppietta) e Olympiakos (doppietta in trasferta e gol all'Allianz). Grazie alle sue prodezze è giunto a quota 9 reti in trasferta, mettendo il fiato sul collo di Cristiano Ronaldo.