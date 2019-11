Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il timore che sia tale la gravità dell'infortunio subito da James Rodriguez durante l'allenamento con la nazionale colombiana accompagna l'attesa per l'esito degli esami diagnostici che verranno svolti sul giocatore nelle prossime ore. È Caracol Radio ad alimentare i dubbi sulle condizioni del calciatore: dovessero essere confermate le sensazioni di queste ore, la stagione potrebbe considerarsi chiusa in anticipo. A Madrid non hanno preso bene la notizia sia per la preoccupazione sia per le perplessità scaturite dallo strano atteggiamento del calciatore che aveva già lamentato un infortunio di recente manifestando difficoltà nelle sedute di lavoro giornaliere.

Il comunicato della federazione colombiana sull'infortunio di James

Per adesso la federazione sudamericana s'è limitata a fornire informazioni molto stringate sulle condizioni di ‘El Diez', limitandosi a spiegare che non potrà essere in campo in occasione della partita contro il Perù per quanto accaduto in ritiro. Una botta presa in contrasto avvenuto in maniera accidentale ha costretto il giocatore a fermarsi e sottoporsi ai primi controlli medici.

La nazionale colombiana riferisce che durante l'allenamento di giovedì, in un contrasto accidentale, James Rodriguez ha avuto un problema al ginocchio sinistro – si legge nella nota ufficiale della federazione -. Il giocatore è stato visitato dallo staff medico e la prima diagnosi resta riservata. Per adesso e a scopo precauzionale è stato escluso dalla lista dei convocati in vista della partita contro il Perù. Nelle prossime ore verranno svolti degli esami più approfonditi che valuteranno entità dell'infortunio ed eventuali tempi di recupero.

La storia degli infortuni di James Rodriguez

Nella storia degli infortuni di James Rodriguez c'è già stato un altro episodio che ha visto il giocatore lamentare un altro infortunio di natura traumatica. Successe nella stagione 2018/2019, quando vestiva la maglia del Bayern Monaco: per la rottura parziale del legamento collaterale restò fermò per circa due mesi e saltò ben 8 match. È stato uno degli stop più lunghi finora in una carriera spesso condizionata da acciacchi muscolari con il polpaccio divenuto punto dolente e tallone d'Achille del colombiano nel corso della sua permanenza in Germania.