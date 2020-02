Mentre la partita tra Fiorentina e Milan è inchiodata sullo 0-0 (la sbloccherà Rebic 5 minuti dopo), i rossoneri perdono il loro portiere titolare, Gigio Donnarumma costretto ad uscire dal campo al 52‘, poco dopo il fischio di inizio del secondo tempo al Franchi. Al suo posto, Stefano Pioli è costretto a inserire tra i pali il ‘secondo', Begovic che esordisce in Serie A. Per il numero 1 del Diavolo problemi fisici che non gli hanno permesso di continuare a stare in campo: nelle prossime ore al via gli accertamenti strumentali di rito per capire bene la natura del problema e – soprattutto – i tempi di recupero.

Perché è uscito Donnarumma

Il problema per Donnarumma nasce da un contatto duro avvenuto durante il primo tempo con Federico Chiesa, attaccante viola. In un primo momento il portiere del Milan sembrava aver assorbito il colpo ma subito dopo l'intervallo tornando in campo e ‘testando' la propria confizione ha chiesto e ottenuto il cambio. Adesso ci saranno i controlli medici di rito, ma non sembra vi sia qualcosa di particolarmente grave: il cambio con Begovic è stato più una forma precauzionale.

Cos'è successo in campo

L'azione ‘incriminata' risale al 13′ su una azione offensiva insistita da parte della Fiorentina sul risultato di 0-0. Donnarumma resta a terra dopo un duro contatto con Chiesa che lo pressa – forse fallosamente ma non per Calvarese – rubandogli palla. Sul proseguo dell'azione, Castrovilli spreca tutto da ottima posizione.

La partita di Begovic

Per Begovic un esordio agrodolce. Il portiere bosniaco è stato autore di un buon match anche se non ha potuto essere decisivo come avrebbe sperato. Sul rigore di Pulgar nel finale di match non è riuscito nell'intervento risolutore, ma è stato bravissimo a tempo scaduto, quando ha salvato il Milan dalla sconfitta: magica parata su colpo a botta sicura di Martin Caceres.