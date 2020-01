Amadou Diawara per adesso non si opera. La Roma ha deciso che il calciatore, infortunatosi al ginocchio sinistro nella gara di Coppa Italia contro la Juventus, verrà inizialmente sottoposto a terapia conservativa ("trattamenti fisioterapici", spiega in una nota ufficiale) in attesa di ulteriori valutazioni. Il report medico del club giallorosso aggiunge ulteriore elementi di chiarezza sulle condizioni del centrocampista sottoposto nella giornata odierna a controlli diagnostici.

Il report medico ufficiale su Diawara

Gli accertamenti di oggi su Amadou Diawara hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del comparto esterno – si legge nel comunicato della società capitolina -. Il calciatore sarà sottoposto a trattamenti fisioterapici nei prossimi giorni e verrà valutato successivamente.

Secondo infortunio al ginocchio sinistro

Diawara era stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde quando mancavano una decina di minuti dal triplice fischio della gara di Coppa Italia (al suo posto è entrato Bruno Peres). L'esito dei test medici ha evidenziato l'entità dell'infortunio e spinto lo staff medico romanista a procedere con la fisioterapia. Per Diawara si tratta del secondo infortunio stagionale: anche ad ottobre si fece male ginocchio sinistro e venne operato restando fermo per un mese.

Fonseca chiede rinforzi: Ci servono due giocatori

Al danno si aggiunge la beffa dell'ennesimo infortunio della stagione. Una situazione complicata in casa romanista tanto da spingere l'allenatore Fonseca a chiedere rinforzi. Nelle ultime ore è emerso il nome di Mandragora, attualmente in forza all'Udinese. "Dal mercato mi aspetto qualcosa. Ci servono due giocatori, gli infortuni mi preoccupano", ha ammesso il tecnico subito dopo il ko di Torino contro i bianconeri. La Roma è quarta in classifica, in piena zona Champions, ma è in bilico e avverte il fiato sul collo dell'Atalanta. Domenica pomeriggio è attesa dal derby contro la Lazio, match durissimo considerato il momento di forma della squadra di Simone Inzaghi.