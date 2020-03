Maurio Sarri ai saluti finali? Per alcuni sì, al di là di come finirà l'attuale stagione che vede la Juventus sempre in corsa su ogni fronte. L'indiscrezione di mercato di questi giorni che prova a destabilizzare un ambiente già logorato dalla sconfitta di Lione e la prossima gara contro l'Inter, rigorosamente a porte chiuse. E potrebbe anche riuscirci perché il nome dell'eventuale sostituto dell'attuale allenatore della Juventus è di quelli che fanno sognare i tifosi bianconeri: Zinedine Zidane.

Per cinque stagioni, dal 1996 al 2001, l'ex 10 francese ha fatto innamorare tifosi della Vecchia Signora che, al solo pensare di riaverlo in panchina, probabilmente farebbero carte false vedendo anche i successi che ‘Zizou' ha raccolto in Spagna alla guida del Real Madrid. Una fantasia? Forse ma in Inghilterra sono convinti che vi sia stato già un primo contatto, positivo, in cui si è parlato di soldi, date e quant'altro.

Contratto da 8 milioni

La notizia trapela tra le pagine del ‘Daily Mail' dove si fanno anche le cifre: 8 milioni di euro a stagione pur di strappare un ‘sì' per la prossima estate, anticipando la concorrenza e lasciando libera un'altra pista caldissima, quella che porta a Pep Guardiola oggi al City ma con le valigie pronte in caso di conferma delle sanzioni Uefa nei confronti del club inglese. Una semplice indiscrezione che potrebbe però mette un po' di sale (ulteriore) sulla coda del finale di stagione di Maurizio Sarri.

La risoluzione con il Real

Sembra che anche a Madrid non si straccerebbero le vesti nel lasciare partire Zidane malgrado proprio al suo nome sia legata la storica ‘Decima' Champions League. Il presidente Florentino avrebbe già chiamato a sè Mauricio Pochettino per un nuovo progetto tecnico, così da lasciare partire Zidane in modo consensuale, senza dover far pagare penali o richiedere indennizzi. In questo caso, Zizou ritroverebbe sul suo cammino Cristiano Ronaldo, con il quale ha scritto pagine memorabili del calcio Blancos.