Blocco del mercato. Ecco cosa rischia il Chelsea che – secondo l'anticipazione del tabloid The Guardian – è accusato di violazione del regolamento sul tesseramento dei minorenni. La Fifa aveva aperto l'inchiesta a settembre scorso e in questi mesi avrebbe raccolto materiale a sufficienza per chiudere l'indagine, valutare la gravità effettiva dei 25 casi finiti sotto la lente e poi procedere con la sanzione nei confronti dei Blues. La più dura e immediata è la sospensione a ogni operazione di calciomercato per una o più sessioni, come accaduto di recente alle super potenze del calcio spagnolo: Barcellona e all'Atletico Madrid (2 sessioni) oppure allo stesso Real (1 sessione, grazie al ricorso accettato dal Tas di Losanna).

Recidivo, il caso dei Blues. Non è la prima volta che la Federazione internazionale accende i riflettori sul club londinese per un filone del genere. Nel 2009, infatti, scoppiò il caso legato all'acquisto di Gael Kakuta: allora ai Blues venne inflitto lo stop al mercato per 2 sessioni ma nel 2010 vinsero il ricorso in appello. Andò bene anche qualche anno più tardi, quando nel 2016 destò scalpore la vicenda legata all'acquisizione del cartellino di Bertrand Traoré. In quella circostanza il Chelsea uscì ancora una volta indenne ma la Fifa non ha mai smesso di monitorare i movimenti della società di Stamford Bridge.

Cosa dice il regolamento. Perché la Fifa è così severa? E' il regolamento che lo impone e soprattutto proibisce il trasferimento di Under 18 in stati stranieri a meno che i genitori non si siano trasferiti in quel Paese per ragioni di lavoro. Qualche altra deroga è prevista ma scatta solo in alcuni casi particolari: se il giocatore e il club acquirente sono situati entro 50 km dal confine nazionale, oppure se i ragazzi in questioni siano residenti nell'area dell'Unione Europea e abbiano già compiuto i 16 anni.