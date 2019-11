Non è un buon momento per l'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang che sta vivendo in campo la crisi dei Gunners, scivolati in Premier League fuori dalla zona Europa e che è stato vittima di un incidente stradale nelle scorse ore. L’asso dell’Arsenal ha distrutto la sua Lamborghini Aventador da circa 250 mila sterline (270 mila euro) ma non si è fatto nulla.

Un incidente ‘costoso' perché l’auto italiana del giocatore dei Gunners è ovviamente un modello unico del valore di circa 270mila euro, con una verniciatura cromata e multicolore che la rendono decisamente inconfondibile. Per Aubameynag, fortunatamente, un po' di spavento ma nessuna conseguenza fisica.

L'incidente con la Lamborghini

L’incidente è avvenuto precisamente nella serata di venerdì, prima dell’ultimo allenamento dei londinesi prima che l'Arsenal scendesse in campo (perdendo) contro il Leicester: la Lamborghini di Aubameyang si è andata a scontrare con una Mercedes sulla strada M25, nell’Hertfordshire, nei pressi di Potters Bar. Nulla di eclatante, ma un botto che è bastato ad accartocciare letteralmente il cofano dell’Aventador (come si vede nella foto tratta dal "The Sun")

La passione per le auto costose

La passione di Aubameyang per le auto costose e di grande cilindrata (così come per altri campioni del pallone è nota da tempo e la Lamborghini è solo una delle tante ‘supercar' parcheggiate nel garage dell'attaccante dei Gunners. Oltre alla Lamborghini, infatti, possiede anche tre Ferrari, un’Audi R8, un’Aston Martin, un Ranger Rover Sport, e infine, una Porsche Panamera.

il momento nero dei Gunners

Intanto continua la pessima stagione per i Gunners che, al King Power Stadium, hanno perso con i padroni di casa del Leicester per 2-0. Jamie Vardy e James Maddison hanno firmato la vittoria delle Foxes, portando il club al secondo posto in classifica a -5 dal Liverpool. L'Arsenal, dopo la sconfitta di ieri, scivola al sesto posto e fuori quindi dalla zona Europa.