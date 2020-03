Dopo le fortissime dichiarazioni rilasciate via social dal presidente dell'Inter, Steven Zhang, contro la Lega Serie A e il suo presidente Dal Pino, la Procura della Federcalcio ha deciso di aprire una inchiesta. Possibile adesso il deferimento del numero uno nerazzurro che rischia anche una lunga inibizione dagli incarichi sportivi che ricopre.

Cosa aveva detto il presidente nerazzurro

In un lungo sfogo via social, il numero uno del club nerazzurro aveva esternato il proprio pensiero, attaccando apertamente il Presidente della lega Calcio, Paolo Dal Pino. Toni accesi, oltre il limite, che adesso hanno portato all'intervento dovuto della Procura della Figc. "Sei probabilmente il più grande pagliaccio che abbia mai visto" inizia Zhang nel suo post, per poi continuare: "Vergognati! È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. È così che si farebbe nel 2020″

(in aggiornamento)