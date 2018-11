Dal 1992, anno di fondazione dell'attuale Champions League, l'UEFA ha elargito milioni di euro a diverse società che sono riuscite a qualificarsi e a proseguire nel cammino della coppa europea più prestigiosa di sempre. Nella classifica di ogni tempo, ci sono anche quattro italiane, ma non figura il Napoli, entrato tra i top team continentali da poco tempo per potersi inserire tra le prime posizioni.

Ovviamente, in vetta a questa speciale classifica non ci sono i nostri club ma i soliti noti: le potenze spagnole, con Real Madrid e Barcellona, il più prestigioso club tedesco, il Bayern Monaco, e poi la classica armata inglese capitanata dal Manchester United.

Tanti soldi per i soliti top team

Ovviamente la classifica è ‘in fieri', da aggiornarsi partita dopo partita, risultato dopo risultato, qualificazione dopo qualificazione. Ma un concetto è chiaro ed è la base dello studio: da 26 anni a questa parte la Champions League ha premiato con soldi pesanti i migliori club continentali, riempiendone le casse. E con alcuni verdetti già in tasca da parte dei top team con un turno d'anticipo (Real e Juve ad esempio) nuove entrate sono garantite.

Italia, oltre un miliardo e 700 milioni di euro

Fatto sta che in questa speciale classifica degli incassi arrivati tramite UEFA – che premia vittorie e pareggi oltre ai bonus crescenti per le varie qualificazioni ai turni successivi – i club italiani si ritagliano una parte interessante: 1.780 milioni di euro arrivati a quattro club, Juventus, Milan, Roma e Inter. I bianconeri sono i primi indiscussi in Italia anche grazie agli exploit europei e alle due finali raggiunte nelle ultime edizioni.

Il primato italiano è bianconero

I campioni d'Italia guidano le fila italiane con 685,3 milioni incassati dal 1992/1993 ad oggi. Poi c'è il Milan con 412,1 milioni, la Roma con 390 e l'Inter con 281,8, solo 18a vittima dell'esclusione dopo il 2011 dalla competizione fino all'edizione attuale. Cifre importantissime che hanno permesso alle società in questione di poter investire i soldi per crescere ulteriormente.

Il podio assoluto

Le prime tre, sul podio sono le solite note: Real (778,2 milioni), Bayern (743,9 milioni) e Barcellona (693,6 milioni). Poi, la Juventus, quarta che frena l'armata inglese e si attesta prima italiana assoluta ma anche club con maggiori entrate rispetto a quelli di Premier League. I bianconeri infatti precedono Manchester United (608,5 milioni), Chelsea (595,4 milioni), Arsenal (558,3 milioni)