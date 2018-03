La Serie A è tornata a giocare dopo lo stop auto imposto per la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Un ritorno sul campo a testa china e dal profilo basso con un minuto di silenzio su tutti i campi. Il club viola, particolarmente colpito dalla tragedia non ha voluto mancare di ringraziare tutti coloro che hanno manifestato il proprio affetto in uno dei momenti più tristi e commoventi del calcio italiano.

Il messaggio multilingue della Fiorentina

"Con Davide vorremmo abbracciarvi tutti: grazie, grazie, grazie per l'immensa e commossa partecipazione". Questo è il messaggio che la Fiorentina ha voluto pubblicare sui propri canali ufficiali per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso il grandissimo dolore per la scomparsa improvvisa di Astori. Un messaggio che la società viola non ha voluto passasse inosservato perché lo ha tradotto in tutte le lingue, a testimoniare che la partecipazione è andata ben oltre i confini nazionali del calcio italiano.

La vigilia della sfida al Benevento

Intanto la Fiorentina si sta preparando per la prima partita, domenica contro il Benevento, senza il proprio capitano. Per Astori ci sono stati i funerali e una giornata di lutto a Firenze prima di essere stato tumulato nel cimitero di San Pellegrino Terme, il paese d'origine nel Bergamasco.

Per la prima volta dal giorno della tragedia parlerà domani anche il tecnico, Stefano Pioli, in occasione della consueta conferenza della vigilia ma l'attesa è tutta per la gara del Franchi. Tra squadra, societa' e tifosi fervono i preparativi per uno speciale tributo per Davidecon oltre 30.000 spettatori sugli spalti.

La coreografia al Franchi e le maglie dedicate

In campo i giocatori della Fiorentina durante il riscaldamento avranno una maglia particolare dedicata al loro capitano, mentre all'ingresso in campo per la partita, insieme a quelli del Benevento, saranno accompagnati da 22 bambini che indosseranno maglie viola e del Cagliari con il numero 13, i due club in cui ha giocato il difensore. Sarà previsto anche il lancio di migliaia di palloncini dopo il minuto di raccoglimento.