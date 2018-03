Darron Gibson è di nuovo nei guai e lo è sempre per lo stesso motivo: guida stato di ebbrezza. Così oggi come nel 2015, per il giocatore del Sunderland si tratta di recidiva e adesso rischia il carcere. Perché se tre anni fa gli fu ritirata ‘semplicemente' la patente adesso per le leggi britanniche potrebbe subire anche una condanna e finire in manette.

Un problema personale che si aggiungerebbe a quello professionale perché per Gibson al momento la carriera si è interrotta con il Sunderland che – appresa la notizia – lo ha sospetto con effetto immediato. Fuori rosa e stipendio ‘congelato' finché le indagini che sono già in corso non stabiliranno per il dettaglio le dinamiche dell'accaduto.

Anche se c'è poco da ricostruire, purtroppo, viste le abitudini di Gibson uno che non sembra imparare dai propri errori. La polizia lo ha arrestato vicino al campo di allenamento del club poche ore prima della sfida casalinga di sabato contro il Preston poi persa dal Sunderland 2 a 0 con l'accusa di aver guidato dopo aver assunto alcool.

L'ex Manchester United sarebbe andato a sbattere con la sua Mercedes contro una fila di auto parcheggiate lungo Dovedale Road. Un impatto violento tanto che un'auto sarebbe stata balzata via per circa 10 metri di distanza. Gli accertamenti sono ancora in corso e il Sunderland, oltre alla sospensione preventiva, promette nuove sanzioni disciplinari ancor più gravi nei confronti del giocatore.

Il contratto di Gibson scadrà il prossimo giugno, anche se attualmente il giocatore sta recuperando da un'operazione all'inguine e non sarà comunque disponibile fino ad aprile. Ma poco conta. Per il 30enne irlandese il peggio sembra dover ancora iniziare e se le accuse avessero un fondamento, per lui al Sunderland sarebbe finita.

Il Sunderland ha sospeso Darron Gibson con effetto immediato, dopo che sabato 17 marzo il giocatore è stato accusato di guida in stato di ebbrezza e abbiamo predisposto un'indagine completa su quanto accaduto

Per il club inglese, la situazione diverrebbe inaccettabile e si potrebbe arrivare anche alla risoluzione anticipata del contratto.