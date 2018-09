In Inghilterra dopo sole quattro giornate di Premier League c'è già chi sogna il titolo. Non è il Chelsea di un sorprendente Maurizio Sarri capace di capitalizzare quanto di meglio fatto nell'ultimo mercato estivo. E nemmeno del solito Manchester City costruito da Guardiola per una nuova cavalcata straordinaria sia in Inghilterra che in campo europeo. Si tratta del piccolo Watford, club di seconda fascia che oggi si ritrova tra le grandi.

Tanta Italia dalla proprietà al campo

Un avvio impressionante per la società che porta con sè tanta Italia. Dalla proprietà, di Pozzo, il patron dell'Udinese che ha anche in mano le sorti del Granada in Spagna, a diverse conoscenze della nostra Serie A, da Deulofeu a Okaka, passando per Holebas, Pereyra, Masina, Britos, Penaranda. Ma non è questo il motivo principale: il sogno nasce dalla statistica, che richiama da vicino un'altra impresa, il titolo del Leicester del 2016.

Da Ranieri a Gracia, l'Inghilterra che sorprende

Sia il Watford che il Leicester hanno in comune una realtà provinciale, fatta di sacrifici economici e tecnici, ma anche di una seria progettazione che ha permesso ai due club di essere stabilmente in Premier. Le Foxes di Ranieri riuscirono in quella che oggi è ancora una leggendaria cavalcata in Premier. Oggi, i ragazzi terribili di Javi Gracia ne stanno ricalcando l'impresa.

Le statistiche che fanno sognare i tifosi

I numeri non sono tutto, ovviamente, ma sono un buon punto di partenza. E il Watford al momento è ancora meglio del Leicester di Ranieri: il Watford la scorsa stagione, aveva totalizzato 41 punti grazie a 11 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte, terminando il campionato al quattordicesimo posto. Esattamente lo stesso piazzamento e gli stessi punti, con lo stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte, realizzati dalle Foxes l’anno prima di vincere il titolo.

Ancora meglio del Leicester

Ma c'è un qualcosa in più che fa sognare i tifosi del Watford: le Foxes dopo 4 turni non si ritrovavano a punteggio pieno ma avevano inanellato tre successi e un pareggio. Per poi subire il primo stop alla settimana giornata, contro l'Arsenal di Wenger. Ora il Watford è in vetta al campionato senza macchie e si attende il prossimo giro di boa, proprio alla settima giornata per il confronto con la Leggenda di Ranieri.