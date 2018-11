La BBC ha stilato una particolarissima classifica: quella degli stadi più ‘spaventosi’ del mondo. Urla terrificanti, tribunale verticali, tifo caldissimo e un tunnel da brividi, questi sono alcuni degli ingredienti che hanno portato alla scelta dei sette stadi più focosi, di quelli in cui è complicatissimo giocare, tra questi c’è anche il San Paolo di Napoli. A sorpresa al vertice non c’è il ‘Marakana’ di Belgrado, ma la Bombonera, la casa del Boca Juniors.

Quinto posto per il San Paolo di Napoli

Nella classifica della ‘BBC’ lo storico impianto napoletano occupa la quinta posizione, precede il ‘De Kuyp’ lo stadio del Feyenoord e il ‘Mestalla’, la casa del Valencia. Con queste motivazioni il San Paolo entra in classifica:

Nessuna esperienza in Italia raggiunge quella che si può vivere al San Paolo. Costruito su una roccia vulcanica, questo campo leggendario è stato trasformato grazie a una nuova legione di seguaci animata dall’arrivo di Diego Armando Maradona. Anche se il tempo ha lasciato il segno, tanto che il presidente De Laurentiis ha detto: ‘francamente è un cesso’. Il San Paolo è uno di quei campo che non si possono dimenticare.

La Bombonera davanti al Marakana e una sorpresa sul podio

Al quarto posto c’è la casa del Galatasaray, un tempo era l’Ali Sam Yen, oggi è la ‘Turk Telecom Arena’, tanti gli incidenti sugli spalti e numerose le risse. Al terzo posto, a sorpresa, si trova l’Hernando Siles di La Paz, dove non si registrano scontri abitualmente e dove non ci sono nemmeno tifosi troppo focosi, ma è a 3.600 metri sul livello del mare, impossibile giocare lì quasi per tutti. Solo al secondo posto il ‘Marakana’ di Belgrado, che ufficialmente si chiama ‘Rajo Mitic’. Il tunnel di quello stadio fa paura a tutti, anche Klopp recentemente lo ha confermato. La prima posizione se la prende la ‘Bombonera’ del Boca Juniors. Le tribune piatte e ripide incutono timore, il tifo è caldissimo.