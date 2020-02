Un compleanno da campione, da fenomeno assoluto quello di Cristiano Ronaldo che ha visto il portoghese essere per un giorno al centro dell'attenzione generale non per una giocata o un gol ma per i suoi 35 anni. Che non sono passati di certo inosservati. A festeggiare Cr7 non è stato solamente l'universo bianconero e i tifosi portoghesi, ma l'intero mondo del calcio che ha dato il proprio tributo ad uno dei più forti campioni di sempre.

L'attaccante portoghese della Juventus ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno nel modo migliore, insieme anche alla sua fidanzata di sempre, Georgina, che gli ha organizzato una festa a sorpresa. poi postato tutto sui social network. Come dimostra il video pubblicato dalla stessa Georgina su Instagram, il calciatore è stato accolto dai festeggiamenti degli amici all'esterno di un noto ristorante del centro di Torino.

La dedica social di Georgina

Fuori dal locale c'è stato spazio anche per il colpo finale a sorpresa, un regalo degno del nome di uno dei più forti giocatori di sempre: un mega fuoristrada impacchettato con un enorme fiocco rosa che è andato subito ad arricchire il suo garage di auto di lusso, altra passione di sempre di Cr7. Il video su Insatagram ritrae la sorpresa e la soddisfazione di Cristiano, poi abbracciato da Georgina che ha aggiunto una dedica on line: "Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo" (Auguri, uomo della mia vita, che si possa trasportare il nostro amore sul tuo regalo!"

Una Mercedes esclusiva

Il ‘bolide' che Georgina gli ha donato, si tratta di un'auto esclusiva, una Mercedes Brabus Classe G da 600 mila euro. Una vettura prodotta in pochissimi esemplari, il Mercedes Brabus Classe G si presenta ad oggi come il fuoristrada più potente del mondo grazie ad un poderoso V12 in grado di sprigionare 900 CV.