Il suo nome è stato accostato con forza a numerosi top club del Vecchio Continente, Liverpool e soprattutto Real Madrid in primis. Alisson alla sua prima stagione da titolare nella Roma ha dimostrato di essere un portiere di caratura internazionale. Impossibile restare indifferenti rispetto alle doti di un ragazzo che difenderà i pali del Brasile nei Mondiali di Russia, dove proverà a far aumentare ulteriormente il prezzo del suo cartellino. Quale sarà dunque il suo futuro? Resterà o meno alla Roma? Per Di Francesco non ci sono molti dubbi.

Le ultime notizie di calciomercato su Alisson

Alisson è reduce da un'annata eccezionale, in cui ha difeso con successo la porta della Roma. Riflessi, fisicità importante e abilità con i piedi per un ragazzo che ha conquistato le attenzioni delle big d'Europa. Dopo un iniziale interesse del Liverpool, sul classe 1992 è piombato niente meno che il Real Madrid che da diverse stagioni punta a trovare un'alternativa di livello a Keylor Navas, che possa anche diventare il futuro titolare delle merengues. Ecco allora pronto l'assalto al giocatore della Roma che ha una valutazione di base di 50 milioni di euro.

Di Francesco sul futuro alla Roma di Alisson

Sul calciomercato dei giallorossi e in particolare sulla possibilità di vedere lontano da Roma il suo estremo difensore, si è espresso in conferenza stampa Eusebio Di Francesco alla vigilia del match contro il Sassuolo. Il calciomercato si sa è imprevedibile, ma per l'allenatore le possibilità di una permanenza di Alisson in terra capitolina sono altissime: "Nel calcio non c'è nulla di definitivo, ma dalle mie sensazioni penso che Alisson rimarrà a Roma e ne sarei molto felice per il percorso di crescita della squadra"

Il bilancio sulla stagione della Roma

Quello che è certo per ora è che la stagione in giallorosso di Alisson è finita perché il ragazzo non è stato convocato per la gara contro il Sassuolo: "Non sarà convocato per un fastidio muscolare". E contro i neroverdi la Roma vuole vincere per chiudere al terzo posto. Tempo di bilanci per l'allenatore: "In Champions abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Contro il Sassuolo vogliamo il terzo posto. Un voto alla stagione? Vorrei dare un giudizio generale. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions, ma c'è un pizzico di rammarico, da parte mia c'è il desiderio di fare sempre qualcosina in più. In Champions ci diamo un ottimo voto. In campionato dispiace per il distacco, ma credo che sia stato positivo, con l'obiettivo della Champions che abbiamo raggiunto. Siamo cresciuti, ma non basta. Deve essere un punto di partenza anche per affrontare quest'ultima gara. Dobbiamo avere sempre la massima attenzione sia in sede di mercato che nel preparare la stagione. Bisogna migliorare, ma la bellezza di aver visto entusiasmo devo dire che è una partenza importante".