Il Paris Saint Germain potrebbe aprire un contenzioso con la Federcalcio francese. Oggetto del contendere: Kilyan Mbappè, il fuoriclasse dei parigini e punta di diamante anche della Francia. Proprio quest'ultimo punto è sotto la lente di ingrandimento del club campione di Ligue1. La prossima estate ci saranno le Olimpiadi di Tokyo dove parteciperà anche la nazionale francese in cui è scontata la presenza del giovane ex Monaco. Il Paris Saint Germain – stando a fonti francesi tra cui "L'Equipe" – avrebbe scritto alla Federazione per non concedere il giocatore e dando specifiche motivazioni sulla scelta.

Quando si disputano le Olimpiadi di Tokyo

Le Olimpiadi si disputeranno tra il 27 luglio e il 9 agosto, subito dopo gli Europei, altra tappa ‘forzata' per i giocatori nazionali, motivo per il quale i club non potranno disporre dei propri giocatori. Ma questo aspetto è stato già metabolizzato e accettato dalle società, anche dal Psg. Per le Olimpiadi, invece, il discorso cambia perché la società parigina perderebbe per ulteriori settimane il giocatore, in una competizione considerabile ‘secondaria', rischiando una preparazione approssimativa in vista della nuova stagione.

Perché il Psg può vietare le Olimpiadi a Mbappè

Le Olimpiadi, infatti non rientrano nel calendario degli impegni della FIA, ai quali, per accordi ben precisi e sottoscritti, tutti i club devono sottostare mettendo a disposizione i propri giocatori nel caso venissero convocati. A Tokyo, dunque, Mbappè non ci andrà: quando il selezionatore dell'olimpica francese, Sylvain Ripoli. ha inserito tra i pre-convocati anche il 21enne del Psg, da parte del club non è arrivato il nullaosta. Senza il quale, Mbappè non può partire. Inoltre, il Paris Saint-Germain ha scritto alla Federazione una nota ufficiale motivandone la spiegazione.