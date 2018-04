Standing ovation allo stadio Olimpico, caroselli nella Capitale. La notte di Champions è ‘magica' per la Roma che di gode un trionfo storico sul Barcellona (dal 4-1 del Camp Nou al 3-0 in casa) che ha portato in dote la qualificazione alla semifinale. Squadra e pubblico impazziscono di gioia: la festa inizia sul rettangolo verde, prosegue nello spogliatoio e poi si propaga come un'onda (emotiva) in tutta l'Urbe. Anche il presidente James Pallotta è stato contagiato dall'euforia che ha inebriato il popolo giallorosso e, trascinato dalla folla, si è concesso uno strappo alla regola tuffandosi nella fontana in Piazza del Popolo come si evince dai video che hanno invaso i social network subito dopo il successo e il trionfo contro i catalani. Il massimo dirigente americano ha tolto la giacca, s'è arrotolato le maniche e poi s'è lasciato andare di spalle nella vasca.

Le scuse al sindaco, Raggi, e la multa. Dopo quell'episodio, però, il numero uno della Roma ha voluto scusarsi con il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, facendo ammenda al telefono – a margine di una telefonata con toni distesi – per quanto accaduto e dicendosi pronto a pagare la multa per quell'eccesso di euforia.

La posizione del Codacons. La polemica per quel gesto che non costituisce un buon esempio e può diventare un pericoloso precedente era divampata nelle prime ore della mattinata con il Comitato dei consumatori che aveva denunciato quell'atteggiameto.