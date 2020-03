Sospendere il campionato di Serie B, fermare la stagione perché in questo momento così delicato la salute pubblica viene prima di ogni altra cosa. Lo ha chiesto il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe. E lo ha fatto inviando una lettera ufficiale al numero uno della Lega di categoria, Mauro Balata. Per far fronte all'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale) che ha investito l'Italia non basta giocare a porte chiuse ma occorrono provvedimenti di altra natura, drastici ma dolorosi, come lo stop al torneo.

Gentile Presidente Balata, dando seguito ai colloqui intercorsi la scorsa settimana e dopo aver valutato attentamente gli accadimenti delle ultime ore, sono a reiterare la richiesta di sospendere il nostro Campionato almeno per le prossime due giornate. Tale richiesta appare giustificata soprattutto dalla crescita imponente dei contagi da Covid-19 avvenuta nelle ultime 48 ore, che impone una seria riflessione sia sulle priorità che in questa fase il nostro Paese è chiamato a perseguire, ma anche sulle altre considerazioni, più proprie del nostro ambito, che dovrebbero essere tenute nella debita attenzione.

Non una chiusura anticipata ma la possibilità di far slittare il calendario di una decina di giorni spostando di qualche settimana la 29sima e la 30sima giornata così da rispettare il regolare svolgimento del campionato e procrastinare playoff e playout.