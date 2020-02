🤝 Loro sono Marco e Tommaso. Il primo, ovviamente, è il portiere dell'Hellas Verona, Marco Silvestri. Lo chiamavano 'Gatto' per il suo cognome e i suoi riflessi. Il piccolo Tommy , invece, è un bambino di 6 anni, che vive a Verona. È sempre più il 'talismano' degli ingressi in campo del numero 1 degli scaligeri. Il piccolo è affetto da 'ittiosi lamellare', una malattia genetica della pelle evidente già dalla nascita e persistente per tutta la vita. In genere, si manifesta con una pelle avvolta in una specie di membrana trasparente, che può rendere difficoltose la respirazione o la nutrizione e che può comportare alcune alterazioni delle palpebre e delle labbra. La malattia non pone pericoli per la sopravvivenza, ma può causare notevole stress psicologici alle persone colpite. Un bambino come lui, richiede quotidianamente una serie di cure. La sua storia ha generato un'ondata di solidarietà in tutta la città di Verona. Chiara, la madre del piccolo racconta che "d'estate quando c’è caldo non può uscire e stare sotto il sole. Non può sudare e rischia colpi di calore. Al mare una volta mi hanno detto 'ma perché non lo lavi che è tutto pieno di sabbia' e io ho risposto ‘magari fosse sabbia’…" 👊🏻 Forza, Tommy! Una bella storia che merita di essere raccontata con grande forza e con il sorriso per l'impegno e il sostegno generati. ➡️ @hellasveronafc @unioneitalianaittiosi 📸 [Hellas Verona] ➖ 👤 Vincenzo #⃣ #ADN 📲 #Follow ❗ @dottoralfonsodenicola

A post shared by Dott. Alfonso De Nicola (@dottoralfonsodenicola) on Feb 11, 2020 at 12:05am PST