Il lockdown dell'Italia è coinciso con il lockdown del calcio, fermato ad ogni livello (in ambito nazionale) a causa dell'emergenza Coronavirus dopo essersi trascinato per settimane nel tentativo di proseguire in qualsiasi modo possibile. Il giorno dopo è stato quello delle valutazioni, tra Federcalcio, Serie A e tutti i vertici del calcio italiano, impegnati in un Consiglio Federale che ha partorito una bozza embrionale di reazione all'emergenza con quattro possibili soluzioni.

Tra queste ce n'è una in cima alle preferenze della FIGC: la prospettiva di riprendere a giocare e portare al termine la stagione, con data ultima di chiusura spostata al 31 maggio (una settimana in avanti rispetto allo scenario attuale). Alla luce della sospensione delle attività sportive fino al 3 aprile, come da decreto governativo, è chiaro che il calendario del campionato dovrà essere soggetto ad un robusto restyling per consentire di completare la competizione sfruttando le poche date a disposizione e tenendo conto delle finestre già occupate dalle coppe europee.

Ipotizzando il miglior scenario possibile dal punto di vista sanitario, resta comunque poco realistica una ripresa delle attività sin dal 4 aprile (a poche ore dalla scadenza del decreto). La Serie A potrebbe così tornare in campo il giorno 11. Da lì in poi si dovrebbe giocare praticamente ad ogni occasione disponibile, infrasettimanale o nei weekend, sfruttando eventuali finestre lasciate libere dalle squadre italiane in coppa, per riuscire a chiudere il campionato il 31 maggio. Senza dimenticare la necessità di dover recuperare ancora quattro partite della 24ª giornata. Per effetto di questa situazione, nel mese di maggio potrebbero essere disputate fino ad otto giornate di campionato. Prima, però, c'è un'emergenza da affrontare ed arginare.

Il (possibile) nuovo calendario della Serie A

5 aprile – Prima data libera dalla fine del decreto (3 aprile)

8 aprile – Champions ed Europa League

11 aprile – 27ª giornata

15 aprile – Champions ed Europa League

19 aprile – 28ª giornata

22 aprile – 29ª giornata

26 aprile – 30ª giornata

29 aprile – Champions ed Europa League

3 maggio – 31ª giornata

6 maggio – Champions ed Europa League

10 maggio – 32ª giornata

13 maggio – 33ª giornata

17 maggio – 34ª giornata

20 maggio – 35ª giornata

24 maggio – 36ª giornata

27 maggio – 37ª giornata

31 maggio – 38ª giornata