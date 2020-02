Kylian Mbappé è il prescelto, è l’erede diretto di Messi e Cristiano Ronaldo. A ventuno anni ha già una bacheca infinita, Mondiale incluso vinto con la Francia in Russia, e va da sé che è sempre un uomo mercato. Il Real Madrid gli sta facendo una corte spietata e sembra pronto a qualsiasi cifra per ingaggiare il talento del Paris Saint Germain, che sembra avere già pronta una super offerta per l’attaccante che presto potrebbe firmare un ricchissimo contratto.

Mbappé nervoso e con una proposta del Real Madrid

I gol li sta sempre segnando, i trofei domestici è pronto a conquistarli anche quest’anno con il Paris Saint Germain (largamente in testa alla Ligue 1, finalista in Coppa di Lega e semifinalista in Coppa di Francia). Ma in questo periodo Mbappé ha mostrato pubblicamente di essere nervoso. Al netto delle rassicurazioni del tecnico Tuchel, e di tutto l’ambiente, un problema sembra esserci. L’attaccante è legatissimo al Paris, ma ha ricevuto un’importante offerta da parte del Real Madrid, che da tempo lo segue e lo vuole, e che con Zidane può giocarsi un jolly importante, e può mettere sul piatto un’offerta economica straordinaria.

La ricchissima offerta di mercato del Paris Saint Germain a Mbappé

Secondo quanto scrive ‘AS’ il Paris vuole trattenere a ogni costo l’esterno offensivo che ai Mondiali di Russia ha eguagliato un paio di record di Pelé. Il club dalla proprietà qatariota avrebbe offerto un rinnovo stratosferico a Mbappé, che se dirà di sì metterà una firma su un contratto da 50 milioni di euro netti a stagione. Una cifra impressionante che rappresenterebbe un record per un calciatore. Il francese guadagnerebbe più di 4 milioni di euro al mese, in pratica circa uno a settimana. Il PSG vuole trattenerlo almeno fino al Mondiale del 2022 che si disputerà proprio in Qatar.