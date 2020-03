Mercoledì scorso il Paris Saint Germain ha battuto 2-0 il Borussia Dortmund e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League. I francesi hanno ribaltato il punteggio dell'andata e hanno sfatato il tabù degli ottavi. Nessuna sorpresa in fondo perché il Borussia è una squadra forte, ma anche molto giovane che è mancata sul più bello. Se in campo il successo è stato netto e non è mai stato in discussione, fuori dal rettangolo verde le polemiche non sono mancate. Perché i calciatori del Paris hanno preso in giro Haaland, e il papà del super bomber norvegese ha risposto per le rime ai campioni del Paris.

I calciatori del PSG hanno preso in giro Haaland

Dopo il gol dell'1-0 Neymar si è seduto per terra in posizione zen, la sua esultanza non era casuale. Perché così aveva fatto Haaland dopo il gol della gara d'andata, evidentemente quel gesto non era andato giù né al brasiliano né ai suoi compagni di squadra. A fine partita, con la qualificazione conquistata, tutti i calciatori del Paris Saint Germain si sono seduti sul terreno di gioco e si sono fatti fotografare in posizione zen. Altro sfottò a Haaland. Senza dubbio una grande mancanza di stile questa da parte dei calciatori del Paris, che hanno preso in giro un ragazzo, dal grande talento, che non ha nemmeno vent'anni.

Le parole taglienti del papà di Haaland contro il Psg

Alf-Inge Haaland, il papà di Erling e che ha fatto anche lui il calciatore (ha giocato anche con il Manchester City), ovviamente non ha apprezzato nemmeno un po' il modo di esultare di Neymar e i festeggiamenti del club francese e su Twitter, a corredo di un video di festeggiamenti del Paris Saint Germain, ha scritto: