Kevin-Prince Boateng è diventato grande. Non sulla carta d'identità dove gli anni restano scolpiti dall'anagrafe e aumentano inesorabilmente. E' diventato grande dentro, nell'animo: è maturato. Prima di tutto come uomo, poi come professionista. La sua permanenza in Bundesliga malgrado un recente passato burrascoso gli ha permesso di imparare dagli errori e crescere. E capire che oltre a essere un calciatore e un uomo è anche un padre, d'esempio per i propri figli.

Il pensiero di Boateng papà

La famiglia è diventata infatti il centro dell'esistenza dell'ex Milan: "Il calcio con i suoi alti e bassi mi ha fatto capire che può cambiare da un momento all'altro, senza preavviso". L'ancora, allora, sono i figli. "Io per loro faccio di tutto e ho il dovere di non sbagliare. Sapranno sicuramente che sono stato un bad boy ma di certo potranno navigare su internet e scoprire che ho fatto anche tantissime cose buone di cui andare fieri del proprio papà".

Proprio la vita sociale, pubblicare sul web ogni particolare, raccontare agli altri ciò che accade nella sua vita privata è stata sempre una priorità per Boateng che non vuole smettere di farlo, ma vuole farlo con più coscienza nelle cose che pubblica e che resteranno ai posteri: "L'immagine per me è sempre stata importante. Oggi lo è ancor più perché so perfettamente che i miei figli potranno andare su internet, cercare il mio nome e vedere cosa si dice di me".

Il buio allo Schalke04

Non tutte cose belle, ovviamente, come ai tempi dello Schalke04, la squadra che Boateng con la maglia dell'Eintracht affronterà in Coppa di Germania. Quando era nel club di Gelsenkirchen, Boateng ha forse toccato il punto più basso della sua carriera da professionsita, con l'esclusione dalla prima squadra, i diverbi con i compagni, i nervi tesi con la società.

Il merito di mister Kovac

Poi, la rinascita con l'Eintracht, il nuovo Boateng capace di tornare a giocare per divertirsi e divertire: "Ho trasformato la tristezza e l'aggressività in qualcosa di positivo. Lo devo anche a mister Kovac che mi ha permesso di crescere, confrontarmi, poter esternare ciò che penso sulle cose. Molti tecnici sono rigidi e non permettono il dialogo, lui sì.