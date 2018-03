Non ha ancora vinto nulla ma il Napoli è comunque primo in Europa. Nulla di importante, ma pur sempre un dato che dimostra il valore della preparazione atletica degli uomini di Maurizio Sarri che ad oggi sono coloro che si infortunano meno in tutti i maggiori campionati continentali.

Lo ha stabilito uno studio di Football Research Group (Frg) pubblicando i risultati dello studio sugli infortuni del Club Elite Uefa (i 22 club che hanno partecipato alla Uefa Champions League). La squadra partenopea in questo senso ha riportato tra lo scorso luglio e dicembre 2017 solamente 3 infortuni, uno in allenamento e due in partita.

Napoli squadra più in salute

Il rapporto prende in esame metà stagione 2017/18 e considera i dati aggiornati e presentati da tutti i club partecipanti. L'analisi conferma dunque che il Napoli possiede la leadership di squadra più in salute d'Europa. Un vanto per il club e il suo staff perché ridurre gli infortuni vuol dire preservare il capitale umano e a fine campionato tutto ciò può fare la differenza anche se in Coppa i partenopei non ci sono più.

I dati a confronto

Traumi: quasi nulli e con un tasso di presenza vicino al 100%

Dal report si evidenza che su un tasso medio di infortuni in allenamento per tutte le squadre pari a 2,5 traumi ogni 1.000 ore di allenamento, il Napoli ha fatto registrare i tassi individuali minori in assoluto. Dal report si evidenzia anche come un tasso di presenza pari 100% indica che nessun giocatore è stato assente a causa di infortuni, malattia, impegni internazionali o qualsiasi altra ragione. Il Napoli ha il dato migliore di tutti, molto vicino al 100%.

Infortuni generici: valore più basso

Il tasso medio di infortuni in gara per tutte le squadre è stato di 20 ogni 1.000 ore di partita, con tassi individuali che arrivano fino a 35 per la squadra che si è infortunata di più. Il Napoli in questo dato ha il valore più basso: 3.

Infortuni gravi: 0.4 contro una media di 0.9

Il tasso medio di infortuni gravi per tutte le squadre che comporta un'assenza di più di quattro settimane è stato di 0,9 lesioni gravi ogni 1.000 ore di partita, con tassi individuali che vanno da 0 a 2,5. Anche in questo senso, il Napoli è stato un club virtuoso totalizzando uno 0,4.

Lesioni muscolari: nessuna

Il tasso medio di lesioni muscolari per il Napoli è praticamente inesistente: il club azzurro è leader assoluto per assenza di infortuni di questa tipologia.