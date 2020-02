Il Napoli lascia a casa Milik, è infortunato: condizioni e tempi di recupero

Dolore al ginocchio destro per un’infiammazione: è questo il motivo che ha impedito a Milik di svolgere regolare allenamento assieme al resto della squadra. In virtù del parere dello staff medico, Gattuso ha scelto di lasciare il polacco a casa, escludendolo dalla lista dei convocati per Cagliari. Fuori anche Lozano e Koulibaly (non al meglio), Allan per scelta tecnica.