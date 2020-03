Il rinvio di Juventus-Inter continua a far discutere. Il Napoli, una delle poche squadre a scendere in campo nel week-end nel match vinto contro il Torino, si è espresso sulla questione attraverso il capo ufficio stampa Nicola Lombardo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. La società partenopea ha proposto di fare giocare il big match tra bianconeri e nerazzurri nella giornata di mercoledì, spostando le due semifinali di Coppa Italia, ovvero Napoli-Inter e Juventus-Milan a maggio

La proposta del Napoli per il rinvio di Juventus-Inter, ecco quando dovrebbe giocarsi

Anche il Napoli si unisce al coro di chi non ha gradito il rinvio di cinque partite tra cui Juventus-Inter della 26a giornata di campionato al 13 maggio. Il club pur dimostrandosi pronto a rispettare la decisione presa a seguito dell'emergenza Coronavirus ("Ci troviamo di fronte un’emergenza mondiale e dobbiamo rispettare le decisioni. Il calcio è un’industria che va comunque tutelata"), attraverso il suo capo ufficio stampa Lombardo a Radio Kiss Kiss ha proposto di far disputare la sfida tra bianconeri e nerazzurri in settimana: "Pensiamo che le competizioni vengano falsate. Sono state spostate delle partite, sarebbe più giusto per la tutela del campionato e delle singole squadre che si faccia giocare Juventus-Inter mercoledì e vengano spostate le 2 semifinali a maggio".

Perché il Napoli vuole che Juventus-Inter si giochi mercoledì

Il Napoli che ha già giocato sabato, dovrebbe tornare in campo giovedì per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli azzurri affronteranno un'Inter reduce dal "riposo obbligato" in campionato, alla luce del rinvio (mercoledì invece si affronteranno Juventus e Milan, entrambe senza partite in questo week-end). Alla luce di questa situazione per gli azzurri sarebbe giusto dare priorità alla Serie A, rimandando più avanti i match di Coppa: "Chiediamo che venga fatto andare avanti il campionato, le due partite di Coppa Italia possono tranquillamente essere rinviate a maggio. A noi questa sembra la soluzione più giusta, si cerca di falsare di meno la competizione. Ne trarrebbero giovamento la Coppa Italia e lo stesso campionato".