Il Milan vuole rafforzarsi in vista della prossima stagione. Non sarà facile fare mercato per il d.s. Mirabelli che finora ha comunque già preso due giocatori a costo zero, il portiere del Napoli Pepe Reina e il terzino della Sampdoria Ivan Strinic. La mancata qualificazione alla Champions rende tutto più complicato per i rossoneri, che hanno però ancora la possibilità di vincere un trofeo e qualificarsi per l’Europa League; e potrebbero investire parecchio se riusciranno a cedere uno dei pezzi pregiati. Gattuso ha chiesto giocatori esperti e Mirabelli starebbero pensando a Mandzukic e Fellaini, che potrebbe arrivare gratis.

Mario Mandzukic ha il profilo ideale secondo Gattuso. Il croato va verso i trentadue anni, ha vinto tanti campionati, ha vinto la Champions, ha carattere e esperienza da vendere. Il suo addio alla Juventus sembra certo, dalla Cina e dalla Turchia gli sono già arrivate delle offerte, ma l’attaccante vuole continuare a giocare in uno dei principali campionati europei, preferibilmente la Serie A. Non sarà facile comunque prenderlo. La Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro, che non sono pochi per un giocatore che ha superato la trentina. La trattativa certo non si fermerà per questo.

La liquidità il Milan potrebbe trovarla cedendo André Silva, una delle grandi delusioni di tutta la Serie A. Il portoghese però ha sempre molto mercato e magari disputando un buon Mondiale potrebbe anche non svalutarsi troppo. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ il d.s. Mirabelli avrebbe parlato del giocatore con Jorge Mendes, l’attaccante sarebbe un obiettivo di mercato del Monaco, che potrebbe tesserarlo la prossima estate. Sullo sfondo per il Milan resta Fellaini, in scadenza con lo United che piace a tante squadre. I rossoneri potrebbero convincerlo con un contratto importante.