Adriano Galliani è oramai lontano dal calcio giocato d parecchio tempo, ancor prima che Silvio Berlusconi cedesse la proprietà rossonera ai magnati cinesi. L'ex ad storico del club aveva pian piano abdicato, conscio che il proprio ciclo – lunghissimo e vincente – era terminato in modo naturale, senza creare attriti o fastidiosi strascichi. Ma il mondo del calcio è sempre stato e resterà il mondo in cui Galliani può dare il proprio contributo, sempre e comunque.

L'ex dirigente rossonero è stato al centro di rumors in vista dei cambiamenti all'interno della Lega Calcio e per altri possibili incarichi di prestigio e importanza del nostro movimento per poi svanire nel nulla. Oggi, Galliani si può considerare un pensionato di lusso del nostro calcio che avrebbe bisogno comunque della sua esperienza e indicazioni in quello che oggi, in Federazione, è uno dei punti più bassi di sempre.

Il Milan, l'Europa, la Champions

Il cambio di marcia rossonero

Intanto, Galliani si gode la stagione da osservatore privilegiato, guardando il campionato e il cammino delle italiane in Europa con attento interesse. Soprattutto nei confronti del suo grande unico amore, il Milan che ultimamente è ritornato a dare gioie a tutti i tifosi. Da inizio anno e poco dopo l'arrivo di Gattuso, la squadra si è sbloccata inserendo una marcia differente e affrontando un girone di ritorno da protagonista.

Obbietivo Champions League

Solo la delusione in Europa League, con la doppia sfida all'Arsenal che è stata condizionata dall'opaca prestazione di San Siro nel match di andata che è costata di fatto l'eliminazione dalla Coppa parzialmente riscattata dalla prova di Londra (al di là della sconfitta). Per il resto tutto sorride ai rossoneri: la finale di Coppa Italia che li attenderà contro la Juve e la galoppata in rimonta sulla Zona Champions.

L'amore di Galliani per Gattuso

La grinta di ‘Ringhio'

Per Galliani un tributo soprattutto ad un suo vecchio conoscente, Rino Gattuso che aveva saputo apprezzare già da centrocampista, vincendo tutto ripetutamente. Oggi, ‘Ringhio' si sta confermando tenace guida anche dalla panchina, malgrado una esperienza relativa e al primo tentativo nell'allenare un top club.

Milan arbitro scudetto

Rino è bravo anche tecnicamente, ma questo carattere e questa grinta che hanno ultimamente i ragazzi arrivano molto dall'allenatore. Il Milan è forgiato dal suo allenatore e può far bene anche nelle prossime sfide. Giocheremo sia contro la Juventus che con il Napoli e forse potremmo essere arbitri dello scudetto.

Quando Galliani contattò Sarri

Il tentativo andato a vuoto

A proposito del Napoli , che è rinato vincendo col carattere contro il Genoa riportandosi a ridosso della Juventus, oggi a -2 lunghezze, Galliani svela anche un retroscena sull'allenatore dei partenopei, Sarri che proprio l'ex ad milanista aveva contattato in tempi non sospetti. Poi tutto si era risolto in nulla, ma ancora una volta, l'intuito di Galliani aveva colto nel segno

La stima per il tecnico dei partenopei