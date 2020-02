Quella tra Brescia e Napoli al Rigamonti potrebbe diventare una gara storica per il club azzurro: nel caso in cui Dries Mertens dovesse trovare la via del gol diventerebbe il giocatore ad aver segnato più reti con la maglia del Napoli a braccetto con Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco, ex capitano dei partenopei, guida questa speciale graduatoria con 121 reti e il folletto belga è a una sola lunghezza da questo primato (120). Proprio contro le Rondinelle, squadra da cui Pierpaolo Marino prelevò Marekiaro per portarlo all'ombra del Vesuvio, Mertens potrebbe raggiungere e, chi può dirlo, anche superare l'ex compagno di squadra e così proprio Marek Hamsik ha dedicato una stories sul suo profilo di Instagram al numero 14 del Napoli: "Domani ci vuole un golazo amico! Come l'ultimo". Un messaggio davvero bello che fa capire il rapporto tra i due e, più in generale, di quella squadra che ha fatto sognare lo scudetto alla città campana.

Nell'immagine pubblicata da Marek Hamsik ci sono anche Diego Armando Maradona, che con i suoi 115 goal occupa il terzo gradino di questa classifica, e il Matador Edinson Cavani, che con la maglia azzurra ha realizzato 104 gol.

Hamsik vedrà Brescia-Napoli da Malaga

Come già affermato in precedenza, il calciatore slovacco è cresciuto nel club lombardo e poi fatto la storia del club azzurro ma domani vedrà la partita tra le sue due ex squadre da Malaga, dove è il ritiro con il suo Dalian Yifang in quarantena all’estero a causa del Coronavirus.

Dries Mertens a -1 dal record di gol di Marek Hamsik

La scorsa settimana il belga ha deciso con una magia la sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari e proprio contro la squadra che ha lanciato potrebbe raggiungerlo nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club partenopeo. Il club sardo è la vittima preferita di Mertens insieme al Bologna con 10 reti.