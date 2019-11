Son Heung-min è ancora sotto shock. Il Tottenham lo ha aiutato offrendogli sostegno psicologico perché proprio non riesce a togliersi dalla testa l'immagine di André Gomes che giace a terra, in preda al dolore, disperato per la caviglia che s'è spezzata per il fallo subito dall'avversario (il tackle ne ha squilibrato la postura) e per il successivo contrasto con Aurier. Frattura scomposta della caviglia destra: l'infortunio del centrocampista portoghese è stato così cruento e drammatico da divenire virale e suscitare compassione (nel senso di compartecipazione emotiva).

Operazione riuscita, inizia la lunga fase di riabilitazione

L'ex Barça è stato operato ("l'intervento è perfettamente riuscito", ha fatto sapere l'Everton in una nota ufficiale) e dovrà star fermo almeno per un anno nell'attesa che guarigione e riabilitazione compiano il loro percorso. È il periodo più duro per un ragazzo di 26 anni, l'inattività e l'incertezza sul futuro (tornerà mai a giocare e in quali condizioni?), l'ansia e la paura di non farcela possono essere zavorra difficile di cui liberarsi.

Il messaggio di Cristiano Ronaldo dedicato ad André Gomes

Il mondo del calcio s'è stretto intorno a Gomes, tra i tanti messaggi d'incoraggiamento ricevuti c'è anche quello di Cristiano Ronaldo che in una story su Instagram ha pubblicato poche righe dedicate al compagno di nazionale a margine di una foto che li ritrae mentre stanno per abbracciarsi ed esultano dopo un gol. Entrambi hanno la maglia del Portogallo, entrambi sono sorridenti: ritrovarsi così, di nuovo assieme, è il migliore augurio si possa fare. Un'immagine che vale più di mille parole.

"Ti auguro di guarire presto – ha scritto CR7 -. Tornerai ancora più forte di prima, un grande abbraccio". Un bel pensiero che può aiutare il calciatore a guardare al di là del muro della camera d'ospedale, a credere che prima o poi sarà in campo con una caviglia ‘nuova di zecca' e la voglia di riprendersi tutto ciò che la malasorte gli ha sottratto in un attimo, in quei maledetti attimi durante i quali è cambiate la sua vita di calciatore.