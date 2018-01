A gennaio la Juventus non prevede operazioni di mercato particolari. Emre Can, in scadenza di contratto con il Liverpool, poteva essere il classico affare a prezzo si di costo da formalizzare subito ma la reticenza dei Reds ha rimandato tutto a fine stagione quando si definirà la posizione del mediano tedesco duttile abbastanza da essere impiegato anche come difensore centrale. Si lavora per il futuro provando a mettere le mani anche su quei calciatori italiani di maggiore prospettiva: due sono già sotto l'egida dei bianconeri, si tratta di Spinazzola e Caldara dell'Atalanta (un terzino sinistro e un difensore centrale), ma la campagna di rafforzamento ha altri nomi in agenda.

Il primo della lista è una ‘vecchia conoscenza'. Vecchia perché nonostante la giovanissima età il ragazzo ha già avuto modo di accumulare una buona esperienza in Serie A. E' Pellegri, attaccante 16enne del Genoa che ha la stazza del corazziere e una carriera spalancata davanti in Italia e non all'estero (decisiva al riguardo la volontà della famiglia e del giocatore che avrebbero detto no alle avances di Manchester City e Paris Saint-Germain). Secondo le ultime news rilanciate da Sky Sport la Juventus è a un passo dall'accordo con il Grifone per la somma di 10 milioni e l'inserimento nell'operazione del centrocampista della Primavera, Caligara.

Ringiovanire. Perché tutti i tasselli del mosaico combacino manca ancora qualcosa, in particolare in difesa. E allora ecco che Darmian (ex Torino, adesso al Manchester United) è il laterale destro che può arrivare la prossima stagione per assicurare la successione a Lichtsteiner. Oltre al nazionale azzurro ci sarà anche Lirola che verrà riscattato a titolo definitivo dal Sassuolo con diritto di ricompra. A centrocampo i riflettori sono tutti puntati su Pellegrini della Roma il cui valore di mercato è possibile (clausola di rescissione da 25-28 milioni) e sembra essere favorito rispetto Cristante e a Barella. In ballo c'è ancora il canale aperto con il Cagliari per l'attaccante nord-coreano Han ma va trovata la formula giusta a fronte delle richieste da parte dei sardi (15 milioni e il cartellino di Mandragora ora in prestito al Crotone).