Ora è ufficiale, gli allenatori non possono stare più tranquilli nemmeno se sono al comando della classifica. Lo sa bene Ernesto Valverde, che è stato esonerato dal Barcellona nonostante abbia vinto due volte la Liga (su due) e che al momento dell'addio era sempre al comando (pari con il Real). Anche in Italia è accaduta la stessa cosa. Il Mantova primo in classifica in Serie D ha esonerato il tecnico Lucio Brando.

Il Mantova esonera l'allenatore Lucio Brando, primo in classifica in Serie D

Il tecnico del Mantova Brando è stato esonerato. Fin qui una notizia come tante, con delle rare eccezioni non ci sono allenatori che in carriera non hanno subito l'onta dell'esonero, e non ci sono nemmeno squadre che non cambiano mai a metà stagione la guida tecnica. Ma il Mantova ha deciso di sostituire un allenatore che era primo in classifica. Una decisione davvero clamorosa quella del presidente Masiello e del direttore sportivo Righi che hanno preso la decisione dopo che il Mantova ha visto diminuire il proprio vantaggio sul Fiorenzuola, più diretta inseguitrice e rivale per la promozione in Serie C.

Perché il Mantova ha esonerato Lucio Brando

Il Mantova è primo in classifica in Serie D ed è anche imbattuto, ma il tecnico Brando è stato esonerato dopo il pareggio con la Vigor Carpaneto. Una vittoria e tre pareggi in questo inizio di 2020 sono costati la panchina al tecnico, che è stato sostituito dal suo vice Gianluca Garzon e dall'ex centrocampista Matias Cuffa, che allenava la squadra juniores. Il Mantova ha ottenuto 13 vittorie e 8 pareggi, non ha mai perso e ha conquistato 47 punti. Con Brando in 21 partite il Mantova ha segnato 56 reti, quasi tre per match, ma ne ha subiti 28. Il Fiorenzuola, squadra con dei trascorsi tra i professionisti si è portato a tre lunghezze. Il testa a testa è appena iniziato, il Mantova lo vivrà con un nuovo allenatore.