Il Manchester City batte 2-1 l’Aston Villa e vince per la terza volta consecutiva la Carabao Cup. La squadra di Guardiola fatica più del previsto ma conquista un altro trofeo, il secondo di questa stagione dopo la Community Shield (vinta nel mese di agosto). Partita decisa dai gol di Aguero e Rodri.

La finale di Carabao Cup 2020

Una finale che all’apparenza pareva scontata. Il Manchester City, campione in carica in Premier e fresco vincitore al Bernabeu, in campo contro l’Aston Villa, in piena lotta per non retrocedere. Ma spesso le finali delle coppe inglesi hanno regalato grandi sorprese, come sa anche il Principe William, tifoso dell’Aston Villa e presente, con un bel cappellino sugli spalti a Wembley. E vedendo la prima mezz’ora sembrava tutto scontato. Uno, due tremendo del City, segna prima, come sempre, il ‘Kun’ Aguero poi raddoppia con un bel colpo di testa lo spagnolo Rodri. Partita finita? Assolutamente no. Perché l’Aston Villa nel finale di tempo accorcia le distanze con il numero 20 Samatta. E quel gol tiene in bilico la partita in tutta la ripresa, che si gioca a senso unico. Il Manchester City tiene sempre palla, crea tantissimo, mette alle corde i Villans, guidati dal tecnico Smith e dal vice John Terry, ma il gol che dà la certezza non arriva nonostante tutto, bravissimo in un paio di volte il terzo portiere Nyland, un norvegese. E l’Aston Villa all’88’ va a un passo dal pari, Bravo respinge su un colpo di testa di Engels, pallone sul palo.

7a Coppa di Lega per il City, 29esimo trofeo per Guardiola

Il Manchester City vince questo trofeo per la settima volta, la terza consecutiva, la quinta negli ultimi sette anni, meglio solo il Liverpool (otto). Pep Guardiola amplia ulteriormente la sua bacheca. Questo è il ventinovesimo trofeo della sua carriera da allenatore (14 con il Barcellona, 7 con il Bayern, 8 con il Manchester City).