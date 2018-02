In Inghilterra sono sicuri: il prossimo anno il Liverpool di Jurgen Klopp avrà un centrocampo tutto nuovo. Andato via Coutinho alla volta del Barcellona, il club inglese ha le casse piene e le idee chiare su come reinvestire i soldi. Per il tecnico tedesco ci sarebbe una priorità importante e si tratta del centrocampista del Napoli, Jorginho, esploso negli schemi di Sarri dopo essersi messo in mostra tra le fila del Verona. E adesso finito anche sotto i riflettori della Juventus, come rilanciato dal Daily Star.

I problemi del Liverpool.

Troppi colpi a vuoto.

E' lui il candidato numero uno ad arricchire la mediana del Liverpool, il punto nevralgico del gioco della squadra di Klopp. L'obiettivo dichiarato è costruire una squadra che possa competere per la lotta al vertice. Troppi passi falsi in stagione, troppe proteste dei tifosi, troppe delusioni in Premier League. Dal momento in cui è uscito dalla FA per mano del West Bromwich Albion, il Liverpool è entrato in crisi.

Manca la continuità.

Si sono evidenziati tutti i limiti della squadra di Klopp. Si possono perdonare e accettare i pareggi contro Chelsea, Manchester United, Arsenal e Spurs ma le squadre con aspirazioni al titolo dovrebbero battere West Brom, Everton, Burnley, Newcastle United e Watford, senza problemi.

Come Jorginho aiuterebbe il Liverpool.

Mancanza di un punto di riferimento.

I punti deboli del team di Liverpool sono noti a tutti e stanno soprattutto a centrocampo. L'attuale capitano Jordan Henderson ad Anfield ha bisogno di un supporto valido tattico e tecnico e con l'obiettivo del trasferimento di Emre Can alla Juventus, il tutto si complica. Poi ci sono gli infortuni continui dello stesso Henderson e il vuoto lasciato da Coutinho.

Assist e geometrie.

Così ecco il nome di Jorginho che potrebbe davvero integrarsi alla perfezione in mediana lasciando spazio e corsa ai vari Salah, Roberto Firmino e Sadio Manè. L'azzurro ha i tempi del regista e le qualità di poter creare assist importanti, rivelandosi la chiave della mediana dei reds che manca a Klopp.

Quanto costa Jorginho.

Jorginho sembra l'ideale per il sistema Klopp e del Liverpool e i reds sarebbero pronti a versare circa 40 milioni di sterline nelle casse del Napoli. Circa 70 milioni di euro che per De Laurentiis rappresenterebbero una entrata rilevante, da poter subito investire su altre scommesse per far restare il Napoli tra le grandi d'Europa.