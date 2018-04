L'incubo è finito, e un'intera città può finalmente esultare. Il Lecce dopo 6 lunghissime stagioni lascia il campionato di Lega Pro e conquista la matematica promozione alla Serie B. La squadra giallorossa con un turno d'anticipo ha vinto il campionato il girone C del campionato di Lega Pro, regalando una gioia infinita al popolo salentino che aspettava da anni la possibilità di tornare sui campi della cadetteria. Dopo il Padova nel gruppo A e il Livorno nel gruppo B, ecco dunque anche il Lecce, in attesa delle altre neopromosse decretate dai playoff.

Lecce batte Paganese e vola in Serie B

Festa grande al Via del Mare, dove per spingere il Lecce all'impresa si sono presentati ben 18mila spettatori. Contro la Paganese contava solo vincere per la squadra dell'ex di Perugia e Lazio Fabio Liverani che ha centrato il suo obiettivo. 1-0 grazie ad un gol di Armellino al 18′ del primo tempo, e 3 punti a consolidare il primato dei giallorossi. Questi ultimi hanno raggiunto quota 74 punti in classifica, e con un turno d'anticipo dunque hanno vinto matematicamente il campionato staccando Trapani e Catania che dovranno affrontare i playoff.

Festa grande a Lecce per la promozione in Serie B

Festa incontenibile a Lecce. Al fischio finale dell'arbitro Maggioni, l'intero stadio è esploso in un'esultanza incontenibile con i calciatori letteralmente scatenati sotto la curva, per un obiettivo sfiorato in diverse occasioni con le sconfitte nei playoff con Carpi, Frosinone, Foggia e Alessandria. Sotto la guida di Liverani, subentrato alla quinta giornata al dimissionario Roberto Rizzo, il Lecce ha conquistato 67 punti in 31 incontri, inanellando una serie utile di ben 22 risultati. E i festeggiamenti sono proseguiti anche in città e tutto lascia presagire una notte movimentata nel capoluogo salentino